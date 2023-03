Prozess um Starnberger Dreifachmord neigt sich dem Ende In Landgericht München neigt sich der Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord von Starnberg dem Ende zu. Die Staatsanwaltschaft hat hohe Haftstrafen geforde... dpa

Im Hochsicherheitsgerichtssaal vom Landgericht München II stehen die zwei wegen Mordes angeklagten Männer (l und r) neben ihren Rechtsanwälten. Heute könnte das Urteil fallen. Sven Hoppe/dpa

München -Im Prozess um einen Dreifachmord in Starnberg könnte an diesem Montag das Urteil fallen. Für den Morgen (9.15 Uhr) sind die Plädoyers der Verteidiger des Hauptangeklagten geplant. Am Nachmittag könnte das Landgericht München II nach rund anderthalb Jahren dann das Urteil in dem Verfahren sprechen.