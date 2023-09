Prozess um totes Baby in Berlin: Mutter kommt vor Gericht

Berlin -Nach dem gewaltsamen Tod eines drei Monate alten Mädchens beginnt am Donnerstag (9.30 Uhr) vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen eine 26-Jährige. Sie soll ihre kleine Tochter misshandelt und tödlich verletzt haben. Die Anklage lautet auf Totschlag. Das Mädchen sei am 12. Mai 2022 bewusstlos in seinem Bett aufgefunden worden und wenig später gestorben.

Die 26-Jährige soll laut Ermittlungen zwischen April und Mai 2022 wahrscheinlich mehrmals Gewalt gegen ihr Baby angewendet haben. Das damals zwischen zwei und drei Monate alte Kind habe einen Bruch am Schädelknochen, ein Schädel-Hirn-Trauma, ein Schütteltrauma und eine Einblutung im linken Sehnerv erlitten.

Die Mutter wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft im März dieses Jahres verhaftet. Grund dafür sei unter anderem das erwartete Strafmaß wegen Totschlags sowie die Tatsache, dass die Frau keinen festen Wohnsitz hatte, teilte die Anklagebehörde damals mit. Für den Prozess sind bislang fünf Tage bis zum 12. Oktober geplant.