Der US-Schauspieler Kevin Spacey ist in dem Londoner Strafprozess vom Vorwurf sexueller Übergriffe auf mehrere Männer in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Das teilte die Jury am Mittwoch mit.

Vier Männer hatten dem Hollywoodstar sexuelle Grenzüberschreitungen vorgeworfen, die Anschuldigungen reichten von unerwünschten Berührungen bis hin zu Nötigung zum Geschlechtsverkehr. Spacey hatte die Vorwürfe zurückgewiesen oder angegeben, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt.

Mehr in Kürze