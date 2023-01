Prozessabschluss um Diebstahl aus Grünem Gewölbe in Sicht Der Prozess zum Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden könnte in den nächsten zwei Wochen in die Schlussphase gehen. Die Kammer hat ... dpa

Zwei Angeklagte bedecken ihre Gesichter im Gerichtssaal des Oberlandesgerichts. ivbild Jens Schlueter/POOL AFP/dpa/Arch

Dresden -Der Prozess zum Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden könnte in den nächsten zwei Wochen in die Schlussphase gehen. Die Kammer hat noch zwei zusätzliche Termine für den 20. und 27. Januar festgelegt, wie ein Sprecher des Landgerichts am Freitag auf Anfrage sagte. Wenn kommenden Dienstag wie geplant Geständnisse erfolgen, könnten spätestens am 20. Januar die Beweisaufnahme geschlossen werden und die Plädoyers beginnen. Voraussichtlich am 7. Februar wäre dann die Urteilsverkündung - es ist der derzeit letzte terminierte Prozesstag.