Prozessbeginn: Wegen sexueller Belästigung von Schülern

Frankfurt/Oder -Ein 55-jähriger Grundschullehrer muss sich ab Mittwoch (12 Uhr) vor dem Landgericht in Frankfurt (Oder) unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Er soll Schülerinnen der Grundschule in Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) auf seinen Schoß gezogen, sie unter dem T-Shirt an Brust, Rücken und Bauch gestreichelt haben und in einem Fall eine Schülerin im Intimbereich berührt haben, teilte das Landgericht mit. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Berufsverbot verhängt.

Gegenstand des Prozesses sind 29 Handlungen zwischen August 2018 und März 2022. Bislang sind neun Prozesstage für den Fall eingeplant. Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann eine mehrjährige Freiheitsstrafe.