Bei einer Schlägerei in einer Bar in Berlin-Schöneberg sind am Mittwochabend zwei Männer verletzt worden. Zuvor waren sie in einen Streit über Shisha-Pfeifen geraten, wie die Polizei mitteilte.

Was war passiert? Ein 26-jähriger ehemaliger Mitarbeiter soll laut der Polizei das Lokal in der Bayreuther Straße betreten und sich zwei Wasserpfeifen genommen haben. Ein 28-jähriger Angestellte soll ihn daraufhin aufgefordert haben, diese wieder herauszugeben. Als dies nicht geschah, gerieten die Männer in einen Streit, der kurz darauf in einer Prügelei gipfelte.

Schlägerei in Berlin: Mehrere Waffen eingesetzt

Der Jüngere soll den Älteren mit Reizstoff und einem Messer angegriffen haben. Der Barmitarbeiter wurde bei der Attacke an den Händen verletzt. Während sich die Auseinandersetzung vor die Tür verlagerte, soll sich außerdem ein unbekannter Gast eingemischt haben. Dieser soll dem 26-Jährigen mit einer Stange auf den Kopf geschlagen haben. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Gast allerdings.

Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser, die sie nach ambulanten Behandlungen wieder verlassen konnten. Die Ermittlungen zu den gefährlichen Körperverletzungen dauern an.