Psychiatrische Hilfe für Angehörige von Erdbebenopfern Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien können Angehörige von Betroffenen in Berlin psychiatrische Unterstützung bekommen. Ein Behandlungs... dpa

ARCHIV - Die Spinde der Mitarbeiter in einer Praxis sind mit Vorhängeschlössern verschlossen. Friso Gentsch/dpa/Illustration

Berlin -Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien können Angehörige von Betroffenen in Berlin psychiatrische Unterstützung bekommen. Ein Behandlungsteam am Zentrum für transkulturelle Psychiatrie habe kurzfristig eine Spezialsprechstunde eingerichtet, teilte der landeseigene Klinikkonzern Vivantes am Montag zu dem Angebot am Humboldt-Klinikum in Reinickendorf mit. Schwerpunkt des Zentrums sind ein kultursensibler Ansatz und muttersprachliche Behandlung, in dem Fall auf Türkisch und Arabisch. Bei Bedarf könne auch ein Dolmetscher hinzugezogen werden.