Psychische Erkrankungen führen 2021 zu meisten Fehltagen

Berlin (dpa/bb) -Psychische Erkrankungen haben 2021 in Berlin zu den meisten Fehltagen von Beschäftigten geführt. Die Krankheitstage von Beschäftigten wegen psychischer Erkrankungen ist in den vergangenen Jahren in Berlin und Brandenburg deutlich angestiegen, wie aus einem am Dienstag vorgestellten Gesundheitsbericht hervorgeht. In Brandenburg lagen allerdings Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems weiter auf Platz eins.