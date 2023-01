Bahn: Neues System soll die Suche nach Sitzplätzen revolutionieren 

Gerade in den oft überfüllten Regionalzügen soll die Sitzplatzsuche vereinfacht werden- in Berlin ab Mai.

Die Deutsche Bahn will künftig die Sitzplatzsuche für Fahrgäste vereinfachen. Sensoren messen dann in Echtzeit, wie viele Sitzplätze in jedem einzelnen Wagen noch verfügbar sind. Die Auslastung wird am Gleis und in der Bahn-App mit einem Ampel-System angezeigt.

Grün bedeutet, dass noch Sitzplätze frei sind. Es gibt noch ein paar Sitzplätze, wenn die Ampel gelb ist. Rot bedeutet, dass in dem jeweiligen Wagon alle Sitzplätze belegt sind.

Berliner S-Bahn bekommt im Mai die Sitzplatz-Ampel

„Damit finden Kunden schneller einen Sitzplatz und der Bahnbetrieb wird effizienter. Wenn Reisende nämlich gezielt in wenig besetzte Wagen einsteigen, können Züge pünktlicher abfahren“, teilt die Bahn mit. Selten waren die Zügen so unpünktlich wie im vergangenen Jahr. Nur 65,6 Prozent aller Züge waren pünktlich. Im Sommer fiel die Pünktlichkeitsquote sogar unter 60 Prozent.

Ampel-System wird bereits in zwei Städten getestet

Das Ampel-System wird im Moment bei der S-Bahn in Hamburg und Stuttgart getestet. Im Februar wird die Sitzplatz-Ampel auf Regionalzügen zwischen Hamburg und Lübeck eingesetzt. Im Rhein-Main-Gebiet führt die Bahn das System ab April im ganzen S-Bahn-Netz ein. In Berlin startet die Ampel ab Mai auf der Stadtbahn-Strecke zwischen den Bahnhöfen Jannowitzbrücke und Zoologischer Garten und wird dann sukzessive ausgeweitet.

Deutschlandweit werden bis Ende 2024 mehr als 1500 Wagen von DB Regio und ein Viertel aller DB-Züge im Regionalverkehr zur Auslastungsanzeige fähig sein, heißt es von der Bahn.