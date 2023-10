Puschkinallee in Treptow-Köpenick: Autos in Tiefgarage in Brand

In einer Tiefgarage eines Wohnhauses in der Puschkinallee in Treptow-Köpenick hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, standen drei Autos in Flammen. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

35 Bewohner wurden aus dem Gebäude gebracht und von der Feuerwehr betreut. Zwei Stunden nach Ausbruch des Brandes seien die Flammen kurz nach fünf Uhr gelöscht gewesen, die Einsatzkräfte überprüften nun das Gebäude. Die Feuerwehr war mit 100 Einsatzkräften vor Ort. Am Dienstagmorgen liefen noch Belüftungsmaßnahmen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

Update: Es brannten insgesamt 3 Pkw in der Tiefgarage eines Gebäudekomplexes. Dabei kam es zu einer starken Rauch- und Wärmeentwicklung. 35 Personen wurden durch uns während des Einsatzes betreut. Es laufen aktuell noch Belüftungsmaßnahmen. Wir waren mit 100 Kräften im Einsatz. pic.twitter.com/RAk5ZX6Ohe — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 10, 2023