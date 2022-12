Genauso viele mobilisierte Kämpfer würden in Russland auf ihren Einsatz warten. Der Kreml-Chef erklärte, seine Offensive wird ein „langwieriger Prozess“.

Putin: 150.000 mobilisierte Reservisten kämpfen in der Ukraine

Die Hälfte der im September einberufenen russischen Reservisten befinden sich laut Präsident Wladimir Putin inzwischen in der Ukraine. „Von 300.000 unserer mobilisierten Kämpfer, unserer Männer, Verteidiger des Vaterlandes, befinden sich 150.000 im Einsatzgebiet“, sagte Putin auf einer im Fernsehen übertragenen Sitzung des Menschenrechtsrates des Kreml am Mittwoch. Er räumte zudem ein, dass der Militäreinsatz in der Ukraine ein „langwieriger Prozess“ sei.

Rund 77.000 der Reservisten seien direkt im Kampf eingesetzt, fügte der Staatschef hinzu. 150.000 werden demnach noch in Russland ausgebildet. Der Kreml-Chef hatte im September angesichts einer Reihe von Rückschlägen des russischen Militärs in der Ukraine eine Teilmobilisierung bekannt gegeben. Eine zweite Mobilisierungswelle werde es nicht geben, versicherte Putin am Mittwoch erneut.

Putin: Offensive in der Ukraine wird ein „langwieriger Prozess“

Auf Nachfrage räumte der russische Staatschef zudem ein, dass die Offensive in der Ukraine ein „langwieriger Prozess“ sei. Als Moskau im Februar seinen Militäreinsatz im Nachbarland gestartet hatte, hatte es mit einem raschen Sieg der russischen Armee gerechnet. Die Ukraine konnte die russischen Truppen mit Hilfe westlicher Waffenlieferungen jedoch aus mehreren Regionen zurückdrängen.

Das „Auftauchen neuer Gebiete“ sei jedoch ein „bedeutendes Ergebnis“ des Militäreinsatzes, fügte Putin hinzu. Er bezog sich damit auf die von Moskau bekannt gegebene Annexion von vier ukrainischen Gebieten durch Russland Ende September. Tatsächlich werden die vier Regionen jedoch nur teilweise von Russland kontrolliert.