Wladimir Putin hat per Gesetz die russische Ratifizierung für das Verbot von Atomwaffentests zurückgezogen. Der entsprechende Erlass wurde am Donnerstag in der offiziellen russischen Gesetzesdatenbank veröffentlicht. Der Schritt war erwartet worden. Ende Oktober hatte das Oberhaus des russischen Parlaments, der Föderationsrat, den Weg zur Wiederaufnahme von Atomtests freigemacht.



Damit kann Russland bald – und erstmals seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion –wieder Kernwaffen testen. Der bislang letzte Atomwaffentest liegt 33 Jahre zurück, er fand am 24. Oktober 1990 statt.

Putin begründete den Ausstieg aus dem Vertrag über den Stopp von Nukleartests (CTBT) zuvor damit, dass Russland die gleichen Möglichkeiten haben müsse wie die zweite große Atommacht USA.

Die USA haben im Gegensatz zu Russland den Vertrag nie ratifiziert. Allerdings halten sich die Vereinigten Staaten wie alle anderen Länder außer Nordkorea seit den 1990er Jahren an das Testverbot. Der Atomteststopp-Vertrag selbst wurde 1996 verabschiedet, um die Weiterentwicklung von Nuklearwaffen einzudämmen. Er ist jedoch nie in Kraft getreten, weil einige Länder – darunter die Vereinigten Staaten, Israel und China –ihn nie ratifiziert haben.

Russland: Testen Atomwaffen nur, wenn die USA es auch tun

Im Konflikt mit den USA war Russland aus mehreren Abrüstungsverträgen ausgestiegen – teils als Reaktion auf Schritte der USA. Im vergangenen Jahr vollzog Putin Russlands Austritt aus dem Abrüstungsvertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE-Vertrag) und setzte den letzten großen atomaren Abrüstungsvertrag New Start mit den USA außer Kraft. 2021 besiegelte der Kremlchef den Ausstieg aus dem Vertrag Open Skies über internationale militärische Beobachtungsflüge. Das war eine Antwort auf den US-Austritt. 2019 war der INF-Vertrag zum Verzicht auf landgestützte atomare Kurz- und Mittelstreckenraketen gekündigt worden.

Russland will nach offiziellen Angaben Nuklearwaffen künftig nur dann testen, wenn dies auch die USA täten. Russland testet immer wieder nuklear bestückbare Interkontinentalraketen und eine Vielzahl anderer neuer Waffen, allerdings ohne Atomsprengköpfe. Putin hatte auch angeordnet, die Testgelände für mögliche Erprobungen von Atomwaffen herzurichten. Er hatte im Konflikt mit den USA und mit der Nato um die Ukraine auch die Atomwaffen des Landes in erhöhte Bereitschaft versetzt.