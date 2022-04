Der russische Präsident Wladimir Putin droht dem Westen mit einer möglichen Verknappung von Lebensmittellieferungen. Putin sagte am Dienstag, dass Moskau die Lebensmittelexporte in „feindliche“ Nationen sorgfältig „beobachten“ werde. Dies gelte insbesondere für Staaten, die sich den westlichen Sanktionen gegen Russland anschließen. „Vor dem Hintergrund der weltweiten Nahrungsmittelknappheit müssen wir in diesem Jahr mit Lieferungen ins Ausland vorsichtig sein und solche Exporte in Länder, die uns eindeutig feindlich gesinnt sind, sorgfältig beobachten“, sagte Putin bei einem Treffen mit Verantwortlichen aus der Landwirtschaft laut AFP.

Die Drohung betrifft den Westen, also die EU und die USA, die nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine drastische Sanktionen verhängt haben. Sie soll aber auch dazu dienen, andere Staaten abzuschrecken, sich den Sanktionen anzuschließen. Viele Staaten vor allem in Afrika und Lateinamerika haben sich bisher geweigert, ihre Beziehungen zu Moskau zu kappen. Von den großen Nationen betreiben vor allem Brasilien, Indien, China und die Türkei sowie Israel weiter uneingeschränkt Handel mit Russland.

Der Kremlchef warnte laut Reuters davor, dass höhere Energiepreise in Verbindung mit einem Mangel an Düngemitteln den Westen veranlassen würden, Geld zu drucken, um Vorräte aufzukaufen, was zu Nahrungsmittelknappheit in ärmeren Ländern führen würde. Diese Maßnahmen des Westens würden „die Lebensmittelknappheit in den ärmsten Regionen der Welt unweigerlich verschärfen, neue Migrationswellen anspornen und die Lebensmittelpreise generell noch weiter in die Höhe treiben“, sagte Putin bei dem Treffen.

Putin sagte, dass die Lebensmittelproduktion des Landes den russischen Inlandsbedarf „vollständig“ decke, und forderte die Beamten der Verwaltung auf, die Substitution von Importen zu verstärken. „Wir müssen klare Ziele für die Importsubstitution setzen und diese in naher Zukunft konsequent verfolgen“, sagte er und verwies auf das „Potenzial“ des Landes in Landwirtschaft, Industrie und Wissenschaft. Der russische Präsident sagte, es sei wichtig, „die negativen externen Auswirkungen“ für die Bürger Russlands zu minimieren. Die Bürger sollten Zugang zu „hochwertigen, erschwinglichen Lebensmitteln, einschließlich Fischprodukten“ haben. Putin: „Das ist eine Schlüsselaufgabe für das laufende Jahr.“

Viele Länder der Welt, insbesondere Entwicklungsländer, sind im Hinblick auf die Lebensmittelproduktion von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine betroffen. Russland und die Ukraine gehören zu den weltweit wichtigsten Exporteuren von Grundnahrungsmitteln, etwa von Weizen, Sonnenblumen, Mais und Gerste. Bereits durch die Corona-Pandemie hatten viele Länder mit massiven Problemen bei den Lieferketten zu kämpfen. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind die Lebensmittelpreise explodiert, wodurch vor allem die ärmeren Staaten der Welt betroffen sind.

Vor allem Westafrika steht am Rande der schlimmsten Nahrungsmittelkrise seit zehn Jahren, getrieben von Konflikten, Dürre und den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Verfügbarkeit und Preise von Nahrungsmitteln. Dies sagten elf internationale Hilfsorganisationen am Dienstag in einer Warnung an die Weltgemeinschaft. In der Region leiden etwa 27 Millionen Menschen an Hunger, und diese Zahl könnte bis Juni auf 38 Millionen steigen, ein Anstieg von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein historischer Höchststand. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden dieses Jahr in der Region 6,3 Millionen Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren akut unterernährt sein.

Russland ist außerdem ein wichtiger Düngemittelproduzent. Diese Industrie wurde durch die Sanktionen gegen Finanzen und Logistik in ihrer Fähigkeit getroffen, die Produkte ins Ausland zu exportieren. Damit wird die landwirtschaftliche Produktion weltweit beeinträchtigt, was zu weiteren Preissteigerungen führen dürfte und weitere Kraftstoffpreissteigerungen bewirken könnte.

Um den Export wieder vollständig aufnehmen zu können, müssten Fragen der Logistik und der Versicherungen geklärt werden, sagte Putin. Russland hatte Anfang März „befristete“ Ausfuhrbeschränkungen für Düngemittel verkündet. Mehrere internationale Schifffahrtsgesellschaften haben die Verladung von Schiffen an Häfen des Landes eingestellt. Zudem weigern sich Unternehmen, russische Frachten zu versichern. Am Dienstag hatte die EU neue Sanktionen gegen Moskau verkündet, unter anderem Hafensperren. Die EU-Kommission gibt an, die Sanktionen gegen russische Schiffe würden nicht den Transport von landwirtschaftlichen Produkten, Energieträgern und humanitären Gütern betreffen.

In jedem Fall ist mit weiteren Preissteigerungen bei Lebensmitteln zu rechnen: Beobachter gehen davon aus, dass im Falle einer weiteren Verschärfung der Sanktionen Lebensmittel über neue Zwischenhändler auf die Märkte gelangen, deren Geschäftsmodell auf Preisaufschlägen beruht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der russischen Führung vorgeworfen, Hunger als Kriegswaffe einzusetzen. Russlands Armee zerstöre die Lebensgrundlage der Menschen und blockiere die Häfen des Landes, sagte Selenskyj bei einer per Videochat übertragenen Ansprache an das irische Parlament in Dublin am Mittwoch. Selenskyj warnte vor einer globalen Hungerkrise infolge der russischen Invasion in sein Land, weil der Krieg auch die Lebensmittelproduktion in der Ukraine massiv beeinträchtigt.