Wladimir Putin ist in Kirgisistan eingetroffen, wie die staatliche russische Agentur RIA am frühen Donnerstagmorgen berichtete. Es handelt sich um die erste offizielle Auslandsreise des russischen Präsidenten, seitdem der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) mit Sitz in Den Haag im vergangenen März einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat.

„Auf Einladung des Präsidenten der Kirgisischen Republik, Sadyr Japarow, wird der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, am 12. Oktober dieses Jahres dem Land einen offiziellen Besuch abstatten“, bestätigte die kirgisische Präsidialverwaltung nur einen Tag zuvor. Putin werde in der Hauptstadt Bischkek am Rande eines Gipfels der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev treffen, sagte sein außenpolitischer Berater Juri Uschakow. Insgesamt sei er zwei Tage bis einschließlich Freitag vor Ort.

Putin ist seit dem Beginn der Invasion Moskaus in der Ukraine Anfang 2022 nur selten ins Ausland gereist und hat Russland nicht verlassen, seit der IStGH Haftbefehl gegen ihn erlassen hat wegen des Verdachts, Hunderte von Kindern aus der Ukraine illegal abgeschoben zu haben. Der Kreml streitet diese Vorwürfe ab. Aus diesem Grund hat er weder am BRICS-Gipfel in Südafrika im August noch am G20-Gipfel in Indien im September teilgenommen.



In der kommenden Woche wird der Kremlchef dann wie bereits zuvor angekündigt nach China reisen. (mit dpa)