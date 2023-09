Im Rahmen ihrer Gespräche am Mittwoch im Weltraumbahnhof Wostotschny im Fernen Osten Russlands haben Wladimir Putin und Kim Jong-Un gemeinsam zu Abend gegessen. Auf der Speisekarte: verschiedene lokale Köstlichkeiten.



Nach Angaben eines von Reuters zitierten Kreml-Reporters wurde den beiden Staatsoberhäuptern ein Menü serviert, das mit einem Salat aus Ente, Feige und Nektarine begann, gefolgt von russischen Pelmeni-Teigtaschen mit Kamtschatka-Krabben-Füllung und einer Fischsuppe mit Graskarpfen, begleitet von Sanddorne-Sorbet.

Zum Dessert gab es für Putin und Kim rote Heidelbeeren aus der Taiga mit Pinienkernen und Kondensmilch. Sie stießen mit Weiß- und Rotwein aus dem Weingut Divnomorskoe in Krasnodar an.



Kim seinerseits pries bei dem Abendessen die in der Ukraine kämpfenden russischen Truppen. Er sei überzeugt, dass das „heldenhafte russische Volk und seine Armee glorreiche Erben der Tradition des Sieges“ seien und sich „an den Fronten der militärischen Spezialoperation“ auszeichneten. Mit seinem Glas stieß er auf die Gesundheit des russischen Staatschefs und „neue Siege des großen Russlands“ an. (mit AFP)