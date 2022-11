Putin-Verbündeter Prigoschin gibt „Einmischung“ in US-Wahlen zu

Laut dem Putin-Vertrauten Jewgeni Prigoschin habe der Kreml bei den US-Wahlen mitgemischt. Am Dienstag wird in den Vereinigten Staaten wieder gewählt.

Russland hat sich offenbar in die Wahlen in den USA eingemischt. Das räumte Jewgeni Prigoschin am Montag laut der Nachrichtenagentur AFP in einer Erklärung ein.

„Wir haben uns eingemischt, wir tun es und wir werden es weiter tun“, wurde Prigoschin am Montag im Online-Netzwerk seines Unternehmens Concord zitiert. Die Erklärung erfolgte einen Tag vor den Kongress-Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten, die Moskau seit Jahren Einmischung in Wahlen vorwerfen und deswegen Sanktionen gegen Prigoschin verhängt haben.

Der Unternehmer Jewgeni Prigoschin ist auch als „Putins Koch“ bekannt. Er soll die russische Söldnertruppe „Gruppe Wagner“ gegründet haben. Seit Jahren wird die Gruppe verdächtigt, eine Rolle bei der Umsetzung von Moskaus Ambitionen im Ausland zu spielen. Der Kreml streitet allerdings jegliche Verbindungen ab.

Mehr in Kürze.