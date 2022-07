Russlands Präsident Wladimir Putin warnt vor einem weiteren Absenken der russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1. Sollte Russland die in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität der Pipeline deutlich zu fallen, sagte der Kremlchef am Rande eines Treffens in Teheran der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

„Wir haben noch eine fertige Trasse - das ist Nord Stream 2. Die können wir in Betrieb nehmen“, bot Putin gleichzeitig an.

Nach der aktuell laufenden Wartung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 will Russland wieder Gas in den Westen schicken. Bereits in zwei Tagen soll es losgehen. In Zukunft werde allerdings weniger Gas fließen als bisher üblich. Dies sagten zwei mit den russischen Exportplänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Seit dem 11. Juli befand sich Nord Stream 1 in der jährlichen Wartung und lieferte vorerst kein Gas nach Europa. Experten befürchteten, dass Moskau angesichts westlicher Sanktionen gegen Russland den Gashahn in diesem Jahr nicht wieder aufdrehen könnte.