Putsch in Gabun: General Oligui kündigt Demokratisierung staatlicher Institutionen an

Der neue Machthaber von Gabun, General Brice Oligui Nguema, hat zwei Tage nach dem Putsch die Demokratisierung der staatlichen Institutionen angekündigt. Zuvor war ihre beschlossene Auflösung am Mittwoch bekannt gegeben worden. Diese sei „vorübergehend“, wie Oligui am Freitag in einer im Staatsfernsehen ausgestrahlten Rede sagte. „Es geht darum, sie neu zu organisieren, um sie demokratischer zu machen.“

Zugleich warnte er die Wirtschaftsspitzen des ölreichen Staates eindringlich vor „übermäßiger Rechnungsstellung“. Stattdessen sollten sie sich für die „Entwicklung des Landes“ einsetzen, sagte er. Er wolle dafür sorgen, dass zu viel berechnetes Geld „an den Staat zurückfließt“.

Putsch in Gabun: Militär begründet Staatsstreich mit zahlreichen Krisen

Im Gabun war es am Mittwochmorgen zu einem Militärputsch gegen den langjährigen Präsidenten Ali Bongo Ondimba gekommen. Die Soldaten begründeten den Staatsstreich mit der „ernstzunehmenden institutionellen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krise“ im Land.

Kurz zuvor hatte die nationale Wahlbehörde Bongo zum Sieger der von Betrugsvorwürfen und Unregelmäßigkeiten überschatteten Präsidentschaftswahl erklärt. Der 64-Jährige erhielt demnach 64,27 Prozent der Wählerstimmen und konnte sich damit eine dritte Amtszeit sichern.

Am kommenden Montag soll General Brice Oligui Nguema vor dem Verfassungsgericht des Landes auf unbestimmte Zeit als „Übergangspräsident“ vereidigt werden. Die Afrikanische Union (AU) hatte Gabun vorläufig ausgeschlossen.