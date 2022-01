Berlin bekämpft die Omikron-Welle mit schärferen Corona-Maßnahmen. Dazu gehören 2 G plus in der Gastronomie und bei Kultur-, Freizeit- und Sportveranstaltungen mit mehr als zehn Personen sowie eine FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Auch bei den Quarantäne-Regeln gibt es Neuerungen. Aber welche neuen Corona-Regeln gelten genau ab wann in Berlin? Und welche Maßnahmen haben weiterhin Bestand? Ein Überblick.

Diese Quarantäne-Regelungen gelten ab Freitag, 14. Januar 2022, in Berlin: Kontaktpersonen, die eine Booster-Impfung haben , nicht mehr in Quarantäne. Auch „vergleichbare Gruppen“ sind nach einem Kontakt mit einer infizierten Person von der Quarantäne ausgenommen: „frisch“ doppelt Geimpfte, geimpfte Genesene und „frisch“ Genesene . „Frisch“ bedeutet, dass Impfung oder Erkrankung weniger als drei Monate zurückliegen. Ab Freitag müssen, nicht mehr in Quarantäne. Auch „vergleichbare Gruppen“ sind nach einem Kontakt mit einer infizierten Person von der Quarantäne ausgenommen:. „Frisch“ bedeutet, dass Impfung oder Erkrankung weniger als drei Monate zurückliegen.

Für alle anderen Kontaktpersonen sowie für Infizierte sollen Quarantäne oder Isolation in der Regel nach zehn Tagen enden. Nach sieben Tagen kann man sich mit PCR- oder Antigentest „ freitesten “.

Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen benötigen zum „Freitesten“ zwingend einen PCR-Test und müssen seit mindestens 48 Stunden ohne Symptome sein.

Kinder und Jugendliche können sich als Infizierte nach sieben Tagen und als Kontaktpersonen nach fünf Tagen mit einem PCR- oder Schnelltest freitesten.

Diese Corona-Regeln gelten in Berlin ab Samstag, 15. Januar 2022 FFP2-Maskenpflich t: Im öffentlichen Personennahverkehr in Berlin (Bus, U-Bahn, Straßenbahn, S-Bahn) gilt für Fahrgäste eine FFP2-Maskenpflicht.

2G plus in der Gastronomie: In der In der Gastronomie in Berlin gilt die 2G-plus-Regel . Das heißt: Der Zutritt ist zusätzlich zur 2G-Bedingung nur mit tagesaktuellem, negativen Testergebnis oder mit dem Nachweis einer Auffrischungsimpfung möglich.

2G plus bei anderen Veranstaltungen: Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als zehn Personen dürfen nur unter 2G plus-Bedingungen stattfinden.

Berufliche Bildung: Im Bereich der beruflichen Bildung ist bei jeder Präsenzveranstaltung ein negatives Testergebnis erforderlich.

Einzelhandel: In kleinen Geschäften des Einzelhandels (bis 100 Quadratmeter) muss der 2G-Nachweis unverzüglich nach Betreten und nicht bereits am Eingang kontrolliert werden.

Die Corona-Regeln sollen laut dem Senat zunächst bis zum 11. Februar gelten.