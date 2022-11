Queen Camilla will ohne Hofdamen auskommen Das Vereinigte Königreich hat einen neuen Monarchen, und die Transformation ist in vollem Gange: Im Königshaus soll es künftig schlichter und pragmatischer z... Larissa Schwedes , dpa

ARCHIV - Königsgemahlin Camilla bei einem Empfang in London. Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

London -Es ist ein Zeichen für jene modernere, schlankere Monarchie, die König Charles III. einläuten will: Seine Frau Camilla bricht mit einer jahrhundertealten royalen Tradition und will anstelle der klassischen Hofdamen eine Reihe von informelleren Begleiterinnen an ihrer Seite haben.