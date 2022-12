Queen-Gitarrist Brian May wird zum Ritter geschlagen Was für eine Ehre: Der Musiker wird vom britischen König Charles III. zu Sir Brian ernannt und ist bereit, „das zu tun, was man von einem Ritter erwarten wür... dpa

London -Queen-Gitarrist Brian May wird von König Charles III. in den Adelsstand erhoben. Der 75-Jährige werde zum Ritter ernannt und heiße künftig Sir Brian, teilte der Palast mit. „Ich betrachte es als eine Art Auftrag, das zu tun, was man von einem Ritter erwarten würde – für Gerechtigkeit zu kämpfen, für Menschen zu kämpfen, die keine Stimme haben“, sagte May der britischen Nachrichtenagentur PA.