Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin sucht nach einem queerfeindlichen Angriff in Kreuzberg nach dem Opfer und Zeugen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich die Straftat am vergangenen Sonntag, 16. Juli, ereignet. Um 17.10 Uhr rief ein Unbekannter die Notrufzentrale an und berichtete, dass eine Person von acht Personen im Bereich der Anschrift Mehringplatz 28 geschlagen wurde.

Anschließend sollen die Angreifer dem unbekannten Opfer die mitgeführte Regenbogenflagge entrissen und Geld geraubt haben. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, konnten weder die überfallene Person noch Zeuginnen oder Zeugen der Tat angetroffen werden. Auch Tatverdächtige konnten bisher nicht ausgemacht werden.

Das ermittelnde Fachkommissariat ist unter der Rufnummer 0304664953522 und per Mail unter LKA535@polizei.berlin erreichbar. Natürlich kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.