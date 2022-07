Der Veranstalter der Demonstration „Rave the Planet“, Matthias Roeingh aka Dr. Motte, hielt am vergangenen Sonnabend ein „Querdenken“-Symbol in Richtung der tanzenden Menge. Nun distanziert sich ein Partner der Veranstaltung, die Initiative „Mein Grundeinkommen“, von ihm und sagt eine Verlosung ab. Man wolle nicht mit Verschwörungsmythen und damit einem „Umfeld rechtsextremen Gedankenguts“ in Verbindung stehen.

Die Initiative verschickte am Mittwochmorgen ein Statement zu den Vorfällen. Darin nimmt sie Bezug auf den Vorfall und distanziert sich „aufs Deutlichste“. Dr. Motte habe das Logo der „Freedom Parade“ in die Menge gehalten, wie Videos Anfang der Woche zeigten.

„Mein Grundeinkommen“ räumt Versäumnis ein

„Wir verurteilen und dulden seit jeher keine antisemitischen, rassistischen, homo- und transfeindlichen oder anderweitig diskriminierenden oder verschwörungsgläubigen Äußerungen jedweder Art“, heißt es darin. Das Logo stehe in enger Verbindung mit rechtsextremistischen Kreisen.

Die Initiative verlost regelmäßig ein monatliches Grundeinkommen an Teilnehmende für die Dauer von einem Jahr. Die Aktionen finanzieren sich aus Spenden. Eigentlich war eine Verlosung geplant, bei der der Initiator der Loveparade-Nachfolgeveranstaltung als Gast die Moderation übernommen hätte. „Wir möchten keine Plattform für Querdenken-Diskussionen bieten“, schreibt die Initiative nun, deshalb sei Dr. Motte ausgeladen worden.

Auf der Demonstration "Rave The Planet", auf der auch wir vertreten waren, hat der Initiator Dr. Motte das Logo der "Freedom Parade" in die Menge gehalten, was in einem Video deutlich wird. Von diesem Vorgang und den Hintergründen dazu möchten wir uns deutlich distanzieren. (1/4) pic.twitter.com/r5zQOPEJN4 — Mein Grundeinkommen (@meinbge) July 12, 2022

Die Initiative räumt ein, sich im Vorfeld nicht ausreichend mit der Vergangenheit und den Aktivitäten des Veranstalters beschäftigt zu haben. Ansonsten hätte es „keine Beteiligung auf der Demonstration gegeben“, schreibt „Mein Grundeinkommen“. Die Initiative bittet um Entschuldigung.

Am kommenden Mittwoch soll es eine Ersatz-Verlosung geben. Alle bereits vergebenen Losnummern bleiben bestehen. Weitere Informationen sollen folgen.