Berlin - Am kommenden Wochenende wird in Berlin wieder demonstriert. Laut Medienberichten wurden mit stand Mittwoch insgesamt 26 Demonstrationen angemeldet, mit denen gegen die Corona-Politik und die damit verbundenen Maßnahmen demonstriert werden soll. 15 Demos wurden für Samstag und elf für Sonntag angekündigt.

Die Stuttgarter Initiative „Querdenken 711“ ruft auf ihrer Website ebenfalls zu Demonstrationen am 28. und 29. August auf. Die Kundgebungen haben das Motto „Das Jahr der Freiheit und des Friedens – Das Leben nach der Pandemie“ und sollen auf der Straße des 17. Juni zwischen dem Großen Stern und dem Brandenburger Tor stattfinden. Es wurden jeweils 22.500 Teilnehmer angemeldet, heißt es.

Polizeigewalt bei vergangenen Demos in Berlin

Zu einer weiteren Veranstaltung unter dem Motto „Karneval der Masken“ wird die Teilnehmerzahl sogar mit 189.340 angegeben. Sie soll an „allen Straßen und Plätzen Berlins“ stattfinden. In Telegramkanälen wird bundesweit zur Teilnahme aufgerufen, so die Morgenpost.

Am 1. August kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten der „Querdenken“-Bewegung. Die Polizei hatte zahlreiche Proteste verboten, trotzdem gingen tausende Menschen auf die Straße. Teils liefen Protestierende durch den Verkehr, es kam auch zu Rangeleien mit der Polizei. Die Einsatzkräfte versuchten immer wieder, Ansammlungen in der Stadt aufzulösen.

Im Internet kursierten Videos von massiven Übergriffen der Polizei gegen Demonstranten. Der UN-Sonderbeauftragten Nils Melzer intervenierte in der Folge. Melzer sagte der Berliner Zeitung, dass bei seinem Team eine sehr große Zahl an Berichten über Polizeigewalt gegen Demonstranten bei den Berliner Demos eingegangen sei. Man werde das Material sichten und bewerten.

UN-Sonderbeauftragter Nils Melzer kam wegen Polizeigewalt nach Berlin

Melzer: „Jede einzelne Mitteilung und jedes einzelne Video muss genau verifiziert werden und ich werde auch mit direkten Augenzeugen sprechen. Aber mein Eindruck ist, dass in mehreren Fällen Anlass genug für eine offizielle Intervention meinerseits bei der Bundesregierung besteht.“

Bereits wenige Tage später kam Melzer eigens Berlin. Er sprach mit Innensenator Andreas Geisel, Polizeivizepräsident Marco Langner und dem Pressesprecher der Polizei, Thilo Cablitz, über die Vorwürfe von unverhältnismäßiger Polizeigewalt bei den nicht genehmigten Corona-Demonstration am 1. August. Es geht mittlerweile um etwa ein Dutzend Fälle, bei denen Polizeibeamte exzessive Gewalt gegen Demonstranten angewendet haben. Als Konsequenzen kommen Disziplinarverfahren und Strafverfahren in Frage.