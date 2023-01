Quoten: Krimiserie „Nord bei Nordwest“ vor dem „Bergdoktor“ Am Donnerstagabend verfolgten 8,01 Millionen Menschen, wie Hinnerk Schönemann und Jana Klinge um einen Toten in einer Puddingschnitte ermittelten. Damit lag ... dpa

Berlin -Mit der Krimiserie „Nord bei Nordwest“ hat das Erste am Donnerstag bei den Einschaltquoten vorn gelegen. 8,01 Millionen schauten ab 20.15 Uhr die Folge „Canasta“, in der Hinnerk Schönemann und Jana Klinge in einem bizarren Fall um einen Toten in einer Puddingschnitte ermittelten - Marktanteil: 28,6 Prozent.