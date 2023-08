Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Dienstagnachmittag in Schöneberg ein Radfahrer verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr fuhr der 66-jährige Radfahrer mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Fuggerstraße von der Lietzenburger Straße kommend in Richtung Ansbacher Straße und wechselte plötzlich auf die Fahrbahn.

Der 45-jährige Autofahrer schaffte es nicht auszuweichen und erfasste den Radfahrer mit seinem Wagen. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf und am Rumpf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.