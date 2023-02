Radfahrer mit diversen Verletzungen im Krankenhaus Ein 59-jähriger Radfahrer ist mit inneren und äußeren Verletzungen in ein Krankenhaus in Berlin eingeliefert worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei un... dpa

ARCHIV - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße.

Berlin -Ein 59-jähriger Radfahrer ist mit inneren und äußeren Verletzungen in ein Krankenhaus in Berlin eingeliefert worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei und Aussagen von Zeugen soll der Mann am späten Donnerstagabend auf der Kollwitzstraße in Prenzlauer Berg einen Unfall mit einem anderen Radfahrer gehabt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zum jetzigen Ermittlungszeitpunkt sind jedoch sowohl der genaue Unfallhergang als auch die Identität der zweiten Person unklar. Diese hatte sich offenbar unerlaubt vom Unfallort entfernt.