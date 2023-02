Radfahrer nach Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Berlin-Friedrichshain ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 29-Jährige erste... dpa

Berlin -Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Berlin-Friedrichshain ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 29-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge am Mittwochabend auf der Boxhagener Straße unterwegs. Beim Abbiegen nach links beachtete er laut Polizei den Verkehr hinter ihm nicht ausreichend. Daraufhin habe ihn eine nachfolgende Straßenbahn erfasst. Laut Polizei stürzte der Mann beim Zusammenprall und verletzte sich schwer an Kopf und Schultern. Die Boxhagener Straße sei zur Aufnahme des Unfalls mehrere Stunden auf dem Abschnitt zwischen Mainzer und Niederbarnimstraße gesperrt worden.