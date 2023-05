Radfahrer stoßen zusammen: Frau wird schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer in Bad Wilsnack in der Prignitz ist eine Frau schwer verletzt worden. Beide Räder seien am Samstag kollidiert, teilte die ...

Bad Wilsnack -Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer in Bad Wilsnack in der Prignitz ist eine Frau schwer verletzt worden. Beide Räder seien am Samstag kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Eine 62-jährige Frau sei bei dem Zusammenstoß gestürzt und habe sich eine Kopfplatzwunde und Schürfwunden zugezogen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.