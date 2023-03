Radfahrer überholt Berliner Tram: Seniorin nach Notbremsung verletzt

Mehrere Verletzungen zog sich eine 94-jährige Seniorin am Sonntagnachmittag zu. Sie saß in der Tram Richtung Französisch-Buchholz, als diese stark bremste.

Bei einer Notbremsung in einer Straßenbahn am Sonntagnachmittag in Französisch-Buchholz ist eine Seniorin gestürzt und hat sich bei dem Sturz mehrere Verletzungen zugezogen.

Gegen 15.15 Uhr befuhr die Tram der Linie 50 die Pasewalker Straße aus Richtung Blankenburger Weg kommend in Richtung Margaretenaue. An der Kreuzung Pasewalker Straße/Blankenburger Straße hielt die Bahn, wie auch mehrere Fahrradfahrende rechts von ihr. Als die Ampel auf Grün sprang, soll ein Radfahrer einen anderen Radfahrer überholt haben und dabei den Fahrweg der Tram geschnitten haben.

Verletzte Senioren muss im Krankenhaus bleiben

Der 58-jährige Tramfahrer leitete eine Notbremsung ein, wodurch eine 94-jährige Seniorin, die im vorderen Teil der Bahn gesessen hatte, stürzte. Durch den Sturz zog sie sich Verletzungen an den Armen, am Bein und am Kopf zu. Der überholende Radfahrer hielt nicht an.

Die Seniorin wurde durch Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.