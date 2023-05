Radfahrer von abbiegendem Lkw überrollt: Schwer verletzt

Ein Radfahrer ist in Berlin-Tempelhof von einem abbiegenden Lastwagen überfahren und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen um 6...

Berlin -Ein Radfahrer ist in Berlin-Tempelhof von einem abbiegenden Lastwagen überfahren und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen um 6.30 Uhr an der Gottlieb-Dunkel-Straße, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Radfahrer erlitt demnach schwere Verletzungen an den Beinen. Die Polizei ermittelt zum Ablauf des Unfalls. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.