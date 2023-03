Pankow: 21-jähriger Radfahrer von Auto angefahren und schwer verletzt Der Radler übersah laut Polizei offenbar ein von links kommendes Auto, das Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß schlug der 21-Jährige in die Vorderscheibe des Autos ein. dpa

Radfahrer fahren auf einem Radweg. Friso Gentsch/dpa

Berlin -Ein 21-jähriger Radfahrer ist in Berlin-Pankow von einem Autofahrer angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, versuchte der Radfahrer am Donnerstagabend von der Kissingenstraße in die Kreuzung Kissingenstraße und Granitzstraße abzubiegen. Dabei übersah er laut Polizei ein von links kommendes Auto, das Vorfahrt hatte.