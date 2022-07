Berlin - Wegen einer Beleidigung hat ein Polizist in Berlin-Mitte einen Fahrradfahrer verfolgt und möglicherweise absichtlich angefahren. Der Beamte hatte am Donnerstag zusammen mit einem Kollegen einen Fahrradfahrer auf der Budapester Straße kontrolliert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei fuhr ein anderer Radfahrer an den beiden Polizisten vorbei und beleidigte diese. Daraufhin nahm nach ersten Erkenntnissen einer der Beamten im Streifenwagen die Verfolgung auf. Auf dem Gehweg des Olof-Palme-Platzes erfasste er den 63 Jahre alten Radfahrer. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt.

Gegen den Beamten wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung im Amt ermittelt, weil derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass er den Radfahrer absichtlich anfuhr. Er wurde in den Innendienst versetzt, ein Verbot zur Amtsausübung wurde beantragt.