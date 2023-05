Radfahrerin von Auto angefahren und schwer verletzt

Schlepzig -Eine 73 Jahre alte Radfahrerin ist im Landkreis Dahme-Spreewald beim Abbiegen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Sie war am Mittwoch auf eine Kreuzung der Kuschkower Straße in Schlepzig gefahren und wollte dort nach links abbiegen, wie die Brandenburger Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Autofahrer hinter ihr habe den Angaben zufolge ihr Handzeichen übersehen und sei daraufhin gegen das Rad geprallt. Die 73-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.