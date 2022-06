Berlin - Eine Fahrradfahrerin ist in Berlin-Mitte von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau musste intensivmedizinisch versorgt werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 18 Jahre alte Radfahrerin sei am Donnerstag auf dem rechten Fahrbahnstreifen der Axel-Springer-Straße in Richtung Lindenstraße unterwegs gewesen. Auf Höhe der Einmündung zur Zimmerstraße soll sie aus bislang ungeklärten Gründen auf die linke Fahrbahnspur gefahren sein. Dort sei sie von dem in dieselbe Richtung fahrenden Auto erfasst und überrollt worden.

Der 54-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Polizei ermittelte weiter zum genauen Unfallhergang.