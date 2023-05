Radfahrerinnen stoßen in Köpenick zusammen: Zwei Verletzte

Zwei Fahrradfahrerinnen sind in Berlin-Köpenick in einer Kurve zusammengestoßen und haben sich am Kopf verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr e...

Berlin -Zwei Fahrradfahrerinnen sind in Berlin-Köpenick in einer Kurve zusammengestoßen und haben sich am Kopf verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr eine 16 Jahre alte Radlerin auf einem Fahrradstreifen in die Kurve. Dort kam ihr eine 37-jährige Radfahrerin entgegen, die laut Polizei unerlaubterweise entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Daraufhin stießen beide zusammen.