Radio Paradiso bleibt: Sender kann weitere sieben Jahre auf Frequenzen senden

Der christliche Sender Radio Paradiso kann für weitere sieben Jahre in Berlin und Brandenburg auf seinen bekannten UKW-Frequenzen senden. Die bisherigen Frequenzen könnten ab Oktober 2024 für sieben Jahre weiter genutzt werden, teilte die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) am Dienstag in Berlin mit. Radio Paradiso ist damit auch künftig in Berlin, Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder) und Guben zu empfangen.

Die Entscheidung des MABB-Medienrates beinhaltet auch die unbefristete Zulassung des Programmes von Radio Paradiso. Da die Zuweisungen der Frequenzen bereits einmal verlängert wurden, hatte die Medienanstalt die Frequenzen gemäß dem Staatsvertrag über die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg im Bereich der Medien im März neu ausgeschrieben. Insgesamt seien innerhalb der Ausschreibungsfrist fünf Anträge für die Frequenzen eingegangen, hieß es.

Radio Paradiso ist seit 1997 auf Sendung. Hauptgesellschafter sind der Evangelische Presseverband Norddeutschland und die Berliner Immanuel-Diakonie. Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP), das unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd) trägt, ist ebenfalls beteiligt.