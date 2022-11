Polen: Berichte über russische Raketen – Nato berät über Artikel 4

DAS WICHTIGSTE ZU DEN EXPLOSIONEN IN POLEN IN KÜRZE Im polnischen Ort Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine sind bei einer Explosion auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zwei Menschen gestorben .

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki berief den Ministerrat für nationale Sicherheit und Verteidigung zu einer Krisensitzung in Warschau ein. Dabei wurde beschlossen, Einheiten der polnischen Armee in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen.

Karte zeigt Ort der Explosion in Polen nahe der ukrainischen Grenze. dpa/A. Brühl

Dienstag, 15. November

Die Krisensitzung der polnischen Regierung scheint auf Deeskalation er Lage ausgerichtet zu sein. Der polnische Regierungssprecher Piotr Mueller sagte nach dem Treffen, Polen habe zugestimmt, „seine militärische Bereitschaft zu erhöhen“ . Er räumte ein, es sei nicht „klar, was die Explosion in der südöstlichen Stadt Hrubieszów verursacht hat“. Russland hat vehement bestritten, hinter den Explosionen zu stehen, bei denen zwei Menschen ums Leben kamen. Anstelle von Artikel 5 spricht Warschau nun davon, dem Artikel 4 des Nato-Vertrags zu aktivieren. Die Nato-Botschafter treffen sich am Mittwoch auf Ersuchen Polens auf Grundlage von Artikel 4 des Bündnisses. Der Artikel 4 sieht im wesentlichen eingehende Konsultationen in kritischen Lagen vor.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte bei seiner Videobotschaft am Dienstag: „Mit Raketen auf NATO-Territorium schießen … Dies ist ein russischer Raketenangriff auf die kollektive Sicherheit! Dies ist eine wirklich bedeutende Eskalation. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden.“ Er sagte, es sei „nur eine Frage der Zeit, bis der russische Terror weitergeht“.

Die Daily Mail berichtet, denkbar sei auch, dass die Trümmer, die in Polen gefunden wurden, auch von einer von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossenen Rakete rühren könnten.

Washington: Arbeiten mit polnischer Regierung zusammen

Das Weiße Haus arbeitet nach eigenen Angaben mit der polnischen Regierung zusammen, um mehr Informationen über die Ereignisse an der Grenze zur Ukraine zu bekommen. Aktuell könne man keine Berichte oder Details bestätigen, teilte der Nationale Sicherheitsrat der USA am Dienstag mit. In der Stadt Hrubieszow nahe der Grenze zur Ukraine hatte es nach Angaben der polnischen Feuerwehr zwei Tote nach einer Explosion auf einem Agrarbetrieb gegeben. In Berichten war die Rede von einem Raketeneinschlag.

Der US-Sicherheitsberater Jack Sullivan habe mit seinem polnischen Kollegen Jacek Siewiera gesprochen, teilte das Weiße Haus weiter mit. Man werde feststellen, was passiert sei und was die angemessenen nächsten Schritte sein werden.

Polen versetzt Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft

Nach Berichten über russische Raketeneinschläge auf polnischem Boden versetzt Warschau Einheiten seiner Armee in erhöhte Alarmbereitschaft. Mehrere Kampfeinheiten und „andere uniformierte“ Truppen würden in erhöhte Bereitschaft versetzt, sagte ein Regierungssprecher nach einer Krisensitzung des Nationalen Sicherheitsrats am Dienstagabend. Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach in Polen zwei russische Raketen einschlugen. Polnische Medien berichteten von zwei Todesopfern bei einer Explosion in einem Getreidelager in dem Dorf Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine.

Der polnische Regierungssprecher Piotr Mueller (r) und der Leiter des Büros für Nationale Sicherheit Born Jacek Siewiera (l) während einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Sicherheitsrates. dpa/PAP/Radek Pietruszka

Moskau nennt Berichte über Raketeneinschlag in Polen „Provokation“

Das russische Militär hat Berichte über den Absturz angeblich russischer Raketen auf ein polnisches Dorf nahe der Grenze zur Ukraine als „gezielte Provokation“ zurückgewiesen. Es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstagabend mit. Auch die in polnischen Medien verbreiteten Fotos angeblicher Trümmerteile hätten nichts mit russischen Waffensystemen zu tun, hieß es.

Lettland beruft Sitzung der Regierung ein

In Lettland hat Ministerpräsident Krisjanis Karins eine außerordentliche Regierungssitzung einberufen. Bei dem Treffen sollen Berichte der zuständigen Ministerien und Institutionen über die Sicherheitslage in der Region angehört werden - auch um „für weitere Maßnahmen bereit zu sein“. Dies teilte der Regierungschef des baltischen EU- und Nato-Landes am Dienstagabend auf Twitter mit.

Außenminister Edgars Rinkevics hatte zuvor Polen - wie auch Karins - den Beistand des Baltenstaats versichert. „Lettland bringt seine volle Solidarität mit unserem Verbündeten Polen zum Ausdruck und wird jegliche von Polen als angemessen erachteten Maßnahmen unterstützen“, schrieb er auf Twitter. Auch die beiden anderen Baltenstaaten Estland und Litauen bekundeten ihre Unterstützung für den Nato-Verbündeten.

Außenministerin Baerbock: Gedanken sind bei Polen

Außenministerin Annalena Baerbock hat sich betroffen über die Explosion mit zwei Toten in Polen nahe der Grenze zur Ukraine gezeigt. „Meine Gedanken sind bei Polen, unserem engen Verbündeten und Nachbarn“, schrieb die Grünen-Politikerin am Dienstagabend auf Twitter. „Wir beobachten die Situation genau und stehen in Kontakt mit unseren polnischen Freunden und Nato-Verbündeten.“ Die Nato hatte zuvor bekannt gegeben, dass sie Berichte über die tödliche Explosion prüfen werde.

My thoughts are with #Poland, our close ally and neighbor. We are monitoring the situation closely and are in contact with our Polish friends and NATO allies. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 15, 2022

Nato prüft Berichte über Raketeneinschläge in Polen

Die Nato geht den Berichten über mögliche russische Raketeneinschläge in Polen nach. „Wir prüfen diese Berichte und stimmen uns eng mit unserem Verbündeten Polen ab“, sagte ein Nato-Verantwortlicher am Dienstag in Brüssel. Nach Angaben aus dem Bündnis könnte sich die Regierung in Warschau theoretisch auf Artikel 4 des Nordatlantik-Vertrags berufen und eine Aussprache der 30 Verbündeten verlangen. Eine solche Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, hieß es in Brüssel.

In Artikel 4 sichern sich die Nato-Staaten „Konsultationen“ in allen Fällen zu, in denen ein Mitglied „seine territoriale Integrität, politische Unabhängigkeit oder Sicherheit“ gefährdet sieht. Daraus gehen aber nicht zwingend gemeinsame Schritte hervor.

Artikel 4 ist deutlich weniger weitreichend als der in Artikel 5 geregelte Bündnisfall. Dieser sieht im Falle eines „bewaffneten Angriffs“ auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten eine kollektive Antwort vor. Artikel 5 wurde in der 73-jährigen Nato-Geschichte nur ein einziges Mal von einem Mitgliedsland bemüht: Von den USA nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

Sicherheitsrat tagt zur Stunde in Warschau

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki berief den Ministerrat für nationale Sicherheit und Verteidigung zu einer Krisensitzung ein, teilt ein Sprecher auf Twitter mit. Der Sprecher forderte alle Medien auf, Zurückhaltung bei der Verbreitung von ungesicherten Meldungen walten zu lassen. Regierungssprecher Piotr Müller bestätigte nicht, dass der mutmaßliche Einschlag zweier Raketen nahe der Grenze zur Ukraine Anlass für die Sitzung sind.

Rzecznik rządu @PiotrMuller: W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową premier @MorawieckiM w porozumieniu z @prezydentpl @AndrzejDuda zarządził zwołanie spotkania w @BBN_PL z członkami Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. pic.twitter.com/w1nfhF1qNI — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 15, 2022

Radio Zet meldet Einschlag russischer Raketen in polnischem Dorf

In Polen meldete der lokale Radiosender Radio Zet, dass zwei fehlgeleitete Geschosse in dem Dorf Przewodów nahe der Grenze zur Ukraine eingeschlagen seien. Der Sender berichtet unter Berufung auf „inoffizielle Quellen“, dass zwei russische Raketen einen Getreidespeicher in dem Dorf getroffen hätten. Die Raketen sollen demnach Irrläufer sein. Radio-Zet-Reporter Michał Dzienyński berichtet, dass sich die Explosionen beim Auffahren eines Traktors auf die Waage ereignet haben sollen.

Man wisse noch nicht, was passiert sei, das Gebiet ist gesichert, sagte der Sekretär der Gemeinde Dołhobyczów dem Sender. Eine offizielle Bestätigung steht derzeit noch aus.

Ukraine vermeldet russische Luftangriffe auf mehrere Städte

Auch in der Ukraine hat es am Dienstag massiven Beschuss gegeben. Bei einem großflächigen Angriff auf Energieinfrastrukturanlagen in der gesamten Ukraine am Dienstagnachmittag soll die russische Armee mindestens 100 Raketen abgefeuert haben, teilten die Behörden mit. Die Stromsituation sei kritisch. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, es handle sich um den „massivsten Angriff seit Beginn der Invasion“.