Die militärischen Auseinandersetzungen zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften nahe des Atomkraftwerks in Saporischschja haben die polnische Regierung veranlasst, Verteilungsstellen für kostenlose Jodtabletten im ganzen Land einzurichten. Zunächst sollen allerdings nur Bürger bis 60 Jahre die Medikamente erhalten, die die Schilddrüse vor einer möglichen Exposition und vor der Aufnahme von schädlichem, radioaktivem Jod schützen sollen, berichtet Euronews.

Polens Vize-Innenminister Blazej Pobozy sagte, man bereite sich so auf den Fall eines Unfalls in einem Kernkraftwerk vor. „Im Moment besteht keine wirkliche Gefahr einer radioaktiven Verseuchung, aber wir wollen auch auf die unmöglichen Varianten vorbereitet sein“, so der Politiker.

Berechtigte Bürger können sich die Jodtabletten in Schulen, Rathäusern sowie an Feuerwachen abholen. Das Verfahren zur Tablettenabgabe soll reibungslos sein, ohne zusätzliche Überprüfung der Antragstellenden. „Es wird so ablaufen, dass alle Personen, die dieses Präparat einnehmen möchten, zur Ausgabestelle kommen müssen“, sagte der Stadtsekretär von Milowanek. Jodtabletten würden auch „an Kinder mit schriftlicher Zustimmung der Eltern abgegeben“.