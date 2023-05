Radler fährt Senior auf Gehweg an: 74-Jähriger verletzt

Ein Fahrradfahrer soll in Berlin-Prenzlauer Berg einen 74 Jahre alten Mann, der mit einem Rollator unterwegs war, auf dem Gehweg angefahren haben. Der Senior...

Berlin -Ein Fahrradfahrer soll in Berlin-Prenzlauer Berg einen 74 Jahre alten Mann, der mit einem Rollator unterwegs war, auf dem Gehweg angefahren haben. Der Senior wurde dabei verletzt, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Der 74-Jährige habe sich am Samstagmorgen noch im Bereich seines Hauseingangs aufgehalten, als der Fahrradfahrer ihn angefahren haben soll und der Mann stürzte. Der Radler sei geflüchtet. Die Polizei ermittelt.