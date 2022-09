Berlin - Drei Unbekannte haben in Berlin-Johannisthal ein Juweliergeschäft überfallen. Sie erbeuteten Geld und Schmuck, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Polizei machte keine Angaben zur Höhe.

Der 64 Jahre alte Besitzer des Geschäfts ließ am Donnerstagmittag eine Frau herein, die geklingelt hatte. Mit ihr gelangte ein Mann ins Innere. Laut Polizei hatte der Mann sich vorher vermutlich versteckt. Er habe den Ladeninhaber mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ihn mit einer Pistole bedroht und zu Boden gedrückt. Anschließend soll der Angreifer den 64-Jährigen gefesselt haben. Währenddessen ließ die Frau einen weiteren Komplizen in das Geschäft. Die drei Täter flüchteten.

Der Überfallene konnte sich den Angaben zufolge selbst befreien und rief die Polizei. Er wurde leicht verletzt und ließ sich ambulant behandeln.