Räuber überfallen Juwelier in Potsdam: Passant mit Hammer attackiert Mehrere Menschen wurden bei dem Taub mit Reizgas verletzt, ein Passant wurde mit einem Hammer angegriffen. Die Räuber flüchteten ohne Beute –und einer von ihnen mit nur einem Schuh. dpa

Die Polizei im Einsatz: In Potsdam wurde ein Juwelier überfallen. David Inderlied/dpa

Potsdam -Zwei maskierte Räuber haben in Potsdam einen Juwelier überfallen und mehrere Menschen mit Reizgas und einem Hammer verletzt. Am Montagabend gegen 17.45 Uhr schlug einer der Täter mit einem Hammer auf eine Vitrine in dem Geschäft in Potsdam-Drewitz ein und griff eine Schmuck-Schatulle, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der zweite Täter sprühte Mitarbeitern und Kunden Reizgas ins Gesicht.