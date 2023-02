Rakete auch aus Entfernung ohrenbetäubend laut Forscher haben nachgemessen: Der Start einer Rakete ist noch in weiter Ferne zu hören - vor allem bei der „Artemis“. dpa

ARCHIV - Eine «Space Launch System»-Rakete der Mission «Artemis» startet am Weltraumbahnhof Cape Canaveral. John Raoux/AP/dpa

New York (dpa) -Die Starts von Raketen gehören zu den lautesten hörbaren Geräuschen der Welt. Ein Forschungsteam hat nun die Lautstärke der leistungsstärksten bisher ins All gebrachten Rakete untersucht: Der Start der Trägerrakete „SLS“ bei der Mondmission „Artemis 1“ Mitte November vergangenen Jahres erzeugte demnach noch in 1,5 Kilometern Entfernung 136 Dezibel, was etwa dem Start eines Düsenjets entspricht.