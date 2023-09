Die Ukraine hat russischen Angaben zufolge das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der annektierten Halbinsel Krim angegriffen. „Das Hauptquartier der Flotte ist bei einem feindlichen Raketenangriff getroffen worden“, teilte der Gouverneur der Stadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, am Freitag mit. Es sei ein Feuer ausgebrochen. Derzeit liefen die Löscharbeiten. Informationen über mögliche Opfer würden geprüft, in der Nähe des Lunatscharski-Theaters seien Trümmer niedergegangen, erklärte er im Onlinedienst Telegram.

Wenige Minuten später warnte der Gouverneur vor einem weiteren „möglichen“ Luftangriff. „Kommen sie nicht ins Stadtzentrum, bleiben sie in den Gebäuden“, erklärte er ebenfalls auf Telegram. Wer sich in der Nähe des Marine-Hauptquartiers befinde, solle sich bei Luftalarm in die Schutzräume begeben, hieß es weiter. Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass war eine größere Zahl von Rettungswagen auf dem Weg zum Hauptquartier im Zentrum von Sewastopol. Auf in Online-Netzwerken verbreiteten Bildern war ein brennendes Gebäude zu sehen.

Nach Angaben des Gouverneurs der Krim, Sergej Aksjonow, schoss das russische Luftabwehrsystem einen Marschflugkörper über der Halbinsel ab.

A missile struck the headquarters of the occupiers' Black Sea Fleet in #Sevastopol pic.twitter.com/Y4JyakyeAB — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die russische Schwarzmeerflotte ist im Hafen von Sewastopol stationiert. Dort befindet sich eines der Kommandozentren der russischen Militäroperation gegen die Ukraine. Russland hatte die Halbinsel Krim 2014 annektiert. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar vergangenen Jahres war sie immer wieder Ziel von Angriffen, die sich zuletzt verstärkten. Kiew hat wiederholt betont, die Krim zurückerobern zu wollen. Die russische Schwarzmeerflotte ist im Hafen von Sewastopol stationiert.