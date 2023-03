Ralf Ludwig wird neuer MDR-Intendant Es gab nur einen Kandidaten - und der bekam den Zuschlag. Ralf Ludwig wird mit sehr knappem Ergebnis der neue Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks. Im Her... Thomas Struk , dpa

HANDOUT - Ralf Ludwig wird neuer Intendant des MDR. Kirsten Nijhof/MDR/dpa

Leipzig -Der frisch gewählte Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks, Ralf Ludwig, will die Akzeptanz seines öffentlich-rechtlichen Senders in der Bevölkerung stärken. Es sei „Aufgabe und Verpflichtung zugleich, Vertrauen der Menschen in die Berichterstattung zu stärken und verlorenes zurückzuholen“, sagte Ludwig am Montag in einer Sitzung des MDR-Rundfunkrates in Leipzig.