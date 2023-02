Ralph Siegel: Der alte Hase und die Herzen ganz Europas Ralph Siegel nennt sich selbst alter Hase. „Mister Grand Prix“ hatte viele Hits und steckte auch Spott ein. Zuletzt schrieb er Musicals. Auch 2023 schaut er ... Ute Wessels , dpa

PRODUKTION - Musiker, Komponist und Produzent Ralph Siegel steht bei einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in seinem Büro. Sven Hoppe/dpa

München -Musik ist sein Leben. Da lässt sich der Produzent und Komponist Ralph Siegel nicht ausbremsen - nicht von Krankheit, nicht von Kritik, nicht von finanziellen Rückschlägen. Regelmäßig sitzt der 77-Jährige in seinem Büro in Grünwald bei München. Es gibt viel zu tun, zwei Musical-Premieren stehen an. „Ich freue mich natürlich wahnsinnig darüber“, sagt er. Denn auch wenn der Schlager seine Karriere bestimmt hat, so sind Musicals die zweite musikalische Leidenschaft von „Mister Grand Prix“. Die Stücke hielten ihn - wie seine 38 Jahre jüngere Ehefrau - jung und lenkten von den Schmerzen ab, wie er sagt. Siegel hat die Nervenkrankheit Polyneuropathie.