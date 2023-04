Ramadan-Ende: Islamische Gemeinden erwarten viele Besucher Am 21. April endet der islamische Fastenmonat Ramadan mit dem traditionellen Zuckerfest. Auch in den Brandenburger Gemeinden wird das Fest mit vielen Bräuche... dpa

Potsdam -Zum Ende des Fastenmonats Ramadan am 21. April rechnen die Muslime in Brandenburg mit deutlich mehr Besuchern als sonst in den Gemeinden. „Der Andrang ist sehr groß, wir erwarten zwischen 450 und 700 Besucher“, berichtet etwa Issmaail Mouliji, Vorsitzender des Vereins der Muslime in Potsdam e.V. So kämen auch viele Gäste aus den umliegenden Orten, in denen es keine Gemeinde gebe. In diesem Jahr habe man zwei Sporthallen mit Spielplatz angemietet, da die Räume der Gemeinde für das Zuckerfest nicht ausreichten, so Mouliji.