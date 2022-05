Im Internet sind falsche Daten für eine Rammstein-Tournee im Umlauf. 2023 sollte die Berliner Band angeblich Gigs zu ihren neuen Songs vom aktuellen Album „Zeit“ spielen. So waren im Netz angebliche Rammstein-Auftritte in insgesamt 17 europäischen Großstädten zu finden, beginnend am 31. Mai 2023 in Lissabon. Doch die Tour gibt es gar nicht – das stellte Rammsteins Tourmanager am Donnerstag klar.

„Als europäischer Tourpromoter stellen wir hiermit klar, dass diese Angaben Falschinformationen sind und weder von uns noch von Rammstein verschickt wurden“, hieß es vom Veranstalter. „Eins ist sicher: Die Rammstein Europa Tournee 2022 startet nächste Woche in Prag und wir freuen uns sehr darauf!“

Am 4. und 5. Juni spielen Rammstein im Berliner Olympiastadion. Die Konzerte sind – wie alle Tourtermine – ausverkauft.