Rammstein schließt offenbar Casting-Direktorin Alena Makeeva aus

Rammsteins Casting-Direktorin Alena Makeeva soll ab sofort der Zugang zu den Konzerten der Band untersagt worden sein. Das berichten Bild und Welt übereinstimmend. Demnach soll die Russin sich zwar aktuell noch in München aufhalten, in Kürze aber bereits die Heimreise antreten.

Die Welt am Sonntag hatte zuletzt berichtet, dass Makeeva bei Rammstein-Events junge Frauen rekrutiert und sie Frontmann Till Lindemann zuführt haben soll. Auch die Berliner YouTuberin und Influencerin Kayla Shyx erhebt auf YouTube Vorwürfe gegen die Casting-Direktorin. In einem Video berichtet sie, sie sei im Juni 2022 bei einem Rammstein-Konzert gewesen und in der Pause von Makeeva angesprochen worden, ob sie zur After-Show-Party wolle. Die Erlebnisse dort schildert die 21-Jährige als „sehr beängstigend“.

Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen – teilweise anonym – Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann erhoben. Bei der Aftershowparty soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

In einer Stellungnahme von Rammstein hieß es, die Vorwürfe hätten sie sehr getroffen und man nehme sie außerordentlich ernst. „Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt – vor und hinter der Bühne.“ Weiter hieß es in dem Schreiben: „Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge.“ Auch die Band habe aber ein Recht – nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden.

Der Zeitung Welt zufolge hat die Band eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt, die die Vorwürfe untersuchen soll. Schon bis Freitag sollen demnach erste Ergebnisse vorliegen.