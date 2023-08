Der legendäre Rockmusiker Alice Cooper hat sich in einem Interview mit dem Playboy zu den Vorwürfen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann geäußert. „Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass jemand, der schon so lange in der Rockmusik aktiv ist, sich angeblich auf diese Weise verhält. Als ich 18 oder 20 war – zu der Zeit war ich noch nicht verheiratet – habe ich mich auch so verhalten.“

Heute dagegen seien alle in seiner Band bis auf den Schlagzeuger verheiratet. Wenn sich einer falsch verhalten würde, wüssten alle sofort Bescheid, auch die Kinder und Ehefrauen der Bandmitglieder. „Deshalb bin ich verwundert, von einem Skandal zu hören, in den junge Mädchen involviert sind“, sagte der 75-jährige Cooper weiter.

Alice Cooper zu Till Lindemann: Ein Erwachsener sollte wissen, was okay ist

Zwar liebe er die Band Rammstein und bewundere ihre Musik, so Alice Cooper. Er verteidige auch den Grundsatz, nichts zu behaupten, ehe es bewiesen sei. Aber, wendet Cooper ein: „Ein erwachsener Mensch sollte schon wissen, was okay ist und was nicht okay ist. Und ein unverheirateter Rockstar von 40, 50, 60 Jahren hat wirklich sehr viele Möglichkeiten, während einer Tournee eine Frau zu finden, auf die er steht. Das ist nicht besonders schwierig.“ Außerdem appelliert er an Lindemann: „Such dir eine, die ein bisschen älter und mit dir auf Augenhöhe ist.“ Der Playboy mit dem Alice-Cooper-Interview erscheint am Donnerstag, 10. August.